"Ювентус" определился с размером своего предложения по Паулиньо

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"Ювентус" определился с размером своего предложения по ПаулиньоТуринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по полузащитнику каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, первая заявка "старой синьоры" по 29-летнему хавбеку "сине-гранатовых" будет в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Паулиньо забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним,  "Ювентус" определил хавбека "Барселоны" альтернативой Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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