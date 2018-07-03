"Ювентус" определился с размером своего предложения по Паулиньо

Туринский "Ювентус" определился с размером своего предложения по полузащитнику каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, первая заявка "старой синьоры" по 29-летнему хавбеку "сине-гранатовых" будет в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Паулиньо забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ювентус" определил хавбека "Барселоны" альтернативой Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru