"Ювентус" определился с размером зарплаты для Погба

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может летом перейти в туринский "Ювентус".

По информации Сalciomercato, "старая синьора" готова платить звёздному футболисту 10 миллионов евро в год.

Напомним, что 28-летний француз в конце июня, вероятно, станет свободным агентом.

Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне он сыграл за "МЮ" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

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