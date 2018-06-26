"Ювентус" определился с суммой, которую будет готов потратить на трансфер Мартиаля

Туринский "Ювентус" определился с суммой, которую он будет готов потратить на покупку вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

Так, по сведениям Tuttosport, максимальная заявка "старой синьоры" по 22-летнему французу не превысит 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" оценил Мартиаля в 90 миллионов евро. | soccernews.ru