"Ювентус" определился с суммой, которую желает выручить с продажи Игуаина

Теги ювентусгонсало игуаин

"Ювентус" определился с суммой, которую желает выручить с продажи ИгуаинаТуринский "Ювентус" определился с суммой, которую он желает выручить с продажи своего форварда Гонсало Игуаина.

Так, по сведениям goal.com, "старая синьора" рассчитывает получить с трансфера 30-летнего нападающего в другой клуб 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус". Главными претендентами на него называются лондонский "Челси" и "Милан".

Напомним,  "Ювентус" оценивает возможность подписания защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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