"Ювентус" определился с суммой отступных, которая будет прописана в контракте де Лигта
"Ювентус" уладил все детали грядущего трансфера капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, трансфер голландца обойдется клубу в 70 миллионов евро плюс бонусы. В ближайшее время 19-летний игрок прилетит в Турин для прохождения медобследования.
Отмечается, что клаусула в контракте де Лигта составит 150 миллионов евро. "Ювентус" опередил в борьбе за игрока "Барселону" и ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17