"Ювентус" определился с суммой отступных, которая будет прописана в контракте де Лигта

"Ювентус" уладил все детали грядущего трансфера капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, трансфер голландца обойдется клубу в 70 миллионов евро плюс бонусы. В ближайшее время 19-летний игрок прилетит в Турин для прохождения медобследования.

Отмечается, что клаусула в контракте де Лигта составит 150 миллионов евро. "Ювентус" опередил в борьбе за игрока "Барселону" и ПСЖ.

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