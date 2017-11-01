"Ювентус" определился с суммой, за которую будет готов расстаться с Дибалой

Туринский "Ювентус" определился с суммой, за которую будет готов расстаться со своим ведущим форвардом Пауло Дибалой.

Так, по сведениям Bild, который ссылается на итальянские источники, руководство "старой сеньоры" планирует включить в контракт аргентинца пункт об установлении суммы отступных за него на уровне 230-ти миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" возобновил интерес к Верратти. | soccernews.ru