"Ювентус" определился с суммой, за которую будет готов расстаться с Дибалой

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"Ювентус" определился с суммой, за которую будет готов расстаться с ДибалойТуринский "Ювентус" определился с суммой, за которую будет готов расстаться со своим ведущим форвардом Пауло Дибалой.

Так, по сведениям Bild, который ссылается на итальянские источники, руководство "старой сеньоры" планирует включить в контракт аргентинца пункт об установлении суммы отступных за него на уровне 230-ти миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" возобновил интерес к Верратти. | soccernews.ru

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