"Ювентус" определился с трансферной стоимостью Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего защитника Алекса Сандро, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" готова будет расстаться со своим 26-летним беком, если ей поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

Отметим, что главным претендентом на бразильца называется лондонский "Челси".