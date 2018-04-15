"Ювентус" определился с трансферной стоимостью Дибалы

Туринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Пауло Дибалы, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "старая синьора" вполне будет готова расстаться со своим-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

Отметим, что главными претендентами на аргентинца называются ПСЖ и мадридский "Реал". В нынешнем сезоне он забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: "Ювентус" добивается отставки Коллины. | soccernews.ru