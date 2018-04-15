"Ювентус" определился с трансферной стоимостью Дибалы

Теги ювентуспсжреал мадридпауло дибала

"Ювентус" определился с трансферной стоимостью ДибалыТуринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Пауло Дибалы, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "старая синьора" вполне будет готова расстаться со своим-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

Отметим, что главными претендентами на аргентинца называются ПСЖ и мадридский "Реал". В нынешнем сезоне он забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: "Ювентус" добивается отставки Коллины. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов