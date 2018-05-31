"Ювентус" определился с трансферной стоимостью Пьянича

Туринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянские СМИ.

Так, сообщается, что ближайшим летом "старая синьора" вполне будет готова расстаться с 28-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, на Пьянича претендуют "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". | soccernews.ru