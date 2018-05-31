"Ювентус" определился с трансферной стоимостью Пьянича
Туринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянские СМИ.
Так, сообщается, что ближайшим летом "старая синьора" вполне будет готова расстаться с 28-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.
В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".
Напомним, на Пьянича претендуют "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ба вновь станет игроком "Шанхай Шэньхуа"
-
Марадона дал совет Месси накануне ЧМ-2018
-
Наингголан: "Очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору"
-
2
При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионов
-
"Реал" ведет переговоры с Клоппом
-
"Рома" определилась с главной трансферной целью лета
-
Франция и Италия встретятся в товарищеском матче
-
Бартра признан лучшим игроком "Бетиса" в сезоне
-
Дешам назвал вероятное место продолжения карьеры Зидана
-
Почеттино не имеет договоренности с "Тоттенхэмом" об уходе в "Реал"
-
Жардим дал оценку себе в качестве тренера
-
Данило поддержал Стерлинга, которого раскритиковали за татуировку
-
Диего Коста высказался относительного возможного ухода Гризманна из "Атлетико"
-
Бьелса может возглавить английский клуб
-
Марокко – Украина – 0:0 (обзор)
-
Словакия – Голландия - 1:1 (обзор)
-
Промес спас сборную Голландии от поражения в матче со Словакией
-
Назначение Сарри главным тренером "Челси" затягивается
-
Лучшие голы мая
-
Капитану сборной Перу разрешили сыграть на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21