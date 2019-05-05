"Ювентус" определился с трансферными целями на лето
"Ювентус" намерен приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуры полузащитников Адриена Рабьо (ПСЖ), Танги Ндомбеле ("Лион"), Иско ("Реал"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Хамеса Родригеса ("Бавария") и защитника Матейса де Лигта ("Аякс").
Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии и Суперкубка Италии, но вылетел из Кубка страны и Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|СПАЛ
|35
|42
|11
|Сассуоло
|34
|41
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|35
|15