"Ювентус" определился с трансферными целями на лето

"Ювентус" намерен приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуры полузащитников Адриена Рабьо (ПСЖ), Танги Ндомбеле ("Лион"), Иско ("Реал"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Хамеса Родригеса ("Бавария") и защитника Матейса де Лигта ("Аякс").

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии и Суперкубка Италии, но вылетел из Кубка страны и Лиги Чемпионов.

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