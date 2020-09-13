"Ювентус" определился с тремя трансферами на выход

Туринский "Ювентус" намерен расстаться с тремя футболистами до закрытия трансферного окна, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен продать защитника Маттиа Де Шильо, а также полузащитников Сами Хедиру и Марко Пьяцу.

В прошлом сезоне 33-летний Хедира провел за "Ювентус" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. 27-летний Де Шильо принял участие в 13 поединках без результативных действий. 26-летний Пьяца вторую половину сезона провел на правах аренды в "Андерлехте", провел четыре матча и забил один гол.

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