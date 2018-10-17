"Ювентус" определился с тремя звездными трансферными целями на среднесрочную перспективу

Теги ювентусжорди альбакристиан эриксенкристиан пулишич

"Ювентус" определился с тремя звездными трансферными целями на среднесрочную перспективуТуринский "Ювентус" определился с тремя звездными трансферными целями на среднесрочную перспективу, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "старой синьоры" вошли защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альба, полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен и вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич. У всех троих контракты с их клубами истекают летом 2020-го года.

Напомним,  "Ювентус" готов потратить 70 миллионов евро на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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