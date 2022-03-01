"Ювентус" определился с условием для выкупа Мораты

Теги ювентусальваро моратаатлетико мадрид

"Ювентус" определился с условием для выкупа Мораты

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не отказался от идеи выкупить трансфер нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мораты, который сейчас выступает за итальянцев на правах аренды, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб требует снизить сумму выкупа игрока с 35 до 20 миллионов евро. Впрочем, "Атлетико" пока не готов обсуждать подобный вариант. Напомним, что в январе Мората мог перейти в "Барселону", но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 27-летний Мората провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" почти договорилась с одним из лидеров "Милана". http://soccernews.ru

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 февраля

Главные новости дня: 28 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов