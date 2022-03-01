"Ювентус" определился с условием для выкупа Мораты
Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" не отказался от идеи выкупить трансфер нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мораты, который сейчас выступает за итальянцев на правах аренды, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб требует снизить сумму выкупа игрока с 35 до 20 миллионов евро. Впрочем, "Атлетико" пока не готов обсуждать подобный вариант. Напомним, что в январе Мората мог перейти в "Барселону", но трансфер не состоялся.
В нынешнем сезоне 27-летний Мората провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14