"Ювентус" определился с возможным преемником Аллегри

Туринский "Ювентус" уже определился с возможным преемником своего главного тренера Массимилиано Аллегри.

Так, по информации fichajes.com, в случае расставания с 50-летним специалистом руководство "старой сеньоры" хотело бы видеть во главе своей команды нынешнего наставника римского "Лацио" Симоне Индзаги.

Отметим, что контракт Аллегри с "Ювентусом" действует до лета 2020-го года.

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