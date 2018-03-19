"Ювентус" определился с заменой для Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" определился с заменой для своего защитника Алекса Сандро, который ближайшим летом, вероятнее всего, сменит клубную прописку.

Так, по сведениям Sport Mediaset, альтернативой бразильцу в "старой сеньоре" определили бека "Кельна" Йонаса Хектора. Трансфер 27-летнего игрока "козлов" будет стоить чемпиону Италии порядка 10-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хектор сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Кельн".

Напомним, "Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru