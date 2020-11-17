"Ювентус" определился с заменой для Дибалы
Туринский "Ювентус" готовится к возможному уходу из команды форварда Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, если аргентинец покинет клуб, "старая синьора" собирается заменить его соотечественником Мауро Икарди из ПСЖ.
Напомним, что "Ювентус" пока не может договориться с Дибалой о продлении контракта, который истекает по окончании следующего сезона.
27-летний Икарди выступает за ПСЖ с сентября 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" стал четвёртым претендентом на хавбека "Милана" Чалханоглу. | http://soccernews.ru
главное
-
Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия
-
УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия
-
В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом
-
Манчини пропустит матч сборной Италии против Боснии и Герцеговины из-за коронавируса
-
Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии
-
Отец Хвичи Кварацхелии назвал европейский топ-клуб, за который болеет его сын
-
Названа общая сумма долгов "Тамбова"
-
Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего
-
Суарес хотел играть за "Барселону" до 37 лет
-
Игрок ЦСКА Зайнутдинов рассказал о своей травме головы
-
"Интер" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия
-
"Ювентус" следит за 18-летним полузащитником "Аякса"
-
Сёмин и Хвича расплакались, когда грузин прощался с "Локомотивом"
-
У хавбека "Арсенала" выявили коронавирус
-
"Спартак" и "Динамо" выйдут на субботнее дерби в специальных футболках
-
Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале"
-
Тевес установил необычный рекорд в чемпионате Аргентины
-
Варела - о "Динамо": "Здесь всё организовано не хуже, чем в "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Тоттенхэма" заразился коронавирусом
-
Слуцкий сравнил менталитет Головина и Хвичи Кварацхелии
-
"Ювентус" определился с заменой для Дибалы
-
УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия
-
Главные новости дня: 16 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17