"Ювентус" определился с заменой для Дибалы

Туринский "Ювентус" готовится к возможному уходу из команды форварда Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, если аргентинец покинет клуб, "старая синьора" собирается заменить его соотечественником Мауро Икарди из ПСЖ.

Напомним, что "Ювентус" пока не может договориться с Дибалой о продлении контракта, который истекает по окончании следующего сезона.

27-летний Икарди выступает за ПСЖ с сентября 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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