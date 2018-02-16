"Ювентус" определился с заменой для Хедиры

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"Ювентус" определился с заменой для Хедиры

Хавбек "Монако" Фабиньо попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба считает, что игрок способен заменить Сами Хедиру. Сам футболист изъявляет желание летом сменить клуб.

Отметим, что в услугах Фабиньо также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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