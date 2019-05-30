"Ювентус" определился с заменой для Канселу

Туринский "Ювентус" нашёл замену для португальского защитника Жоау Канселу, за которого ведут борьбу "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

По информации Tuttosport, "старая синьора" нацелилась на фулбека "Валенсии" Кристиано Пиччини. Если же подписать 26-летнего итальянца не удастся, то в оборону могут перевести номинально вингера Хуана Куадрадо.

В текущем сезоне Пиччини сыграл за "Валенсию" 38 матчей и забил 1 гол.

Контракт футболиста с "летучими мышами" рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

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