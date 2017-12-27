"Ювентус" определился со стоимостью Дибалы

Туринский "Ювентус" определился со стоимостью своего форварда Пауло Дибалы, информирует Daily Star.

По сведениям издания, конфликт, который возник между 24-летним нападающим и главным тренером "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри, привел к значительному снижению трансферной стоимости футболиста. Так, после этого инцидента продать аргентинца "Юве" будет готов "всего" за 70 миллионов евро.