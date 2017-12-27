"Ювентус" определился со стоимостью Дибалы

Теги массимилиано аллегрипауло дибалаювентус

"Ювентус" определился со стоимостью ДибалыТуринский "Ювентус" определился со стоимостью своего форварда Пауло Дибалы, информирует Daily Star.

По сведениям издания, конфликт, который возник между 24-летним нападающим и главным тренером "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри, привел к значительному снижению трансферной стоимости футболиста. Так, после этого инцидента продать аргентинца "Юве" будет готов "всего" за 70 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" отклонил 40-миллионное предложение по своему защитнику. | soccernews.ru

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Ну чё пацаны супер нападение СДМ

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месси и дибала несовместимы

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