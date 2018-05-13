"Ювентус" определился со стоимостью Дибалы

Туринский "Ювентус" определился со стоимостью нападающего Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы рассмотреть предложения по трансферу 24-летнего аргентинца, если они превысят 120 миллионов евро.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 44 матча, забил 26 голов и сделал 7 результативных передач.

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