"Ювентус" определился со стоимостью трансфера Роналду

Туринский "Ювентус" готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 57 миллионов евро. Причиной продажи игрока может стать финансовый кризис, который возник на фоне приостановки сезона из-за пандемии китайского коронавируса. Зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год, что может оказаться слишком большой суммой для "Ювентуса" в текущих условиях.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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