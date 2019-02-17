"Ювентус" определился со стратегией по трансферу цели "Барселоны"
"Ювентус" продолжает борьбу за защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб готов предложить футболисту выгодные условия личного контракта. Агент игрока Мино Райола требует для своего клиента зарплату в размере семи миллионов евро в год. "Ювентус" не готов платить ему такую сумму, но в клубе верят, что смогут достичь договоренности.
Сумма трансфера 19-летнего де Лигта может составить около 70 миллионов евро. Также голландец входит в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9