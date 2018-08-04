"Ювентус" определился со своей позицией по будущему Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" определился со своей позицией по будущему своего защитника Алекса Сандро, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" не намерена расставаться с 27-летним беком этим летом. Однако в случае поступления по бразильцу предложения в размере 50-ти миллионов евро, чемпион Италии может рассмотреть вопрос о его уходе.

Напомним, Бонуччи провел первую тренировку после возвращения в "Ювентус". | soccernews.ru