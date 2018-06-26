"Ювентус" определился со своей позицией по будущему Пьянича

Туринский "Ювентус" определился с клубной позицией по будущему своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" не планирует расставаться с 28-летним хавбеком и намерена удержать его в своих рядах. Единственным вариантом отъезда боснийца с "Альянц Стэдиум" является его личный запрос по трансферу в другой клуб.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" продолжает торговать Головина. | soccernews.ru