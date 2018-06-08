"Ювентус" определился со своей позицией по Маркизио

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"Ювентус" определился со своей позицией по Маркизио

Хавбек "Ювентуса" Клаудио Маркизио летом может сменить клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб не будет препятствовать уходу игрока. Отметим, что Маркизио хочет получать больше игрового времени.

По информации ресурса, в услугах Маркизио заинтересованы клубы из Китая и Америки.

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