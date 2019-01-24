"Ювентус" опубликовал финансовые детали трансфера Игуаина в "Челси"

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"Ювентус" опубликовал финансовые детали трансфера Игуаина в "Челси"

В среду, 23 января, лондонский "Челси" объявил о переходе нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Туринский клуб, в свою очередь, опубликовал финансовые детали трансфера. Так, "синие" заплатили за полугодичную аренду 31-летнего аргентинца 9 миллионов евро.

Если же английская команда захочет сохранить форварда ещё на один сезон, то это будет стоить им 18 миллионов евро. Существует также вариант с выкупом контракта за 36 миллионов, которые можно выплатить в течение двух финансовых лет.

Напомним, что первую часть текущего сезона Игуаин провёл в "Милане". Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Не пропустите: Всегда хотел играть в АПЛ: Игуаин прокомментировал переход в "Челси". | http://soccernews.ru

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