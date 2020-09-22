"Ювентус" опубликовал фото с медосмотра Мораты

Пресс-служба туринского "Ювентуса" показала, как проходил медобследование нападающий Альваро Мората.

Сегодня игрок "Атлетико" прилетел в Италию и отправился на осмотр, предшествующий заключению контракта со "старой синьорой".

Ранее сообщалось, что чемпион Италии арендует Морату за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов.

Форвард выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

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