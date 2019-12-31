"Ювентус" опубликовал прощальное видео, посвящённое Манджукичу

Теги ювентусмарио манджукич

"Ювентус" опубликовал прощальное видео, посвящённое Манджукичу

Туринский "Ювентус" попрощался с нападающим Марио Манджукичем.

Напомним, что хорват неделю назад перешёл в катарский "Аль-Духаиль".

Пресс-служба "старой синьоры" опубликовала специальный видеоролик, посвящённый 33-летнему хорвату.

Манджукич выступал за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 162 матча, забил 44 гола и сделал 18 ассистов.

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