"Ювентус" опубликовал прощальное видео, посвящённое Манджукичу

Туринский "Ювентус" попрощался с нападающим Марио Манджукичем.

Напомним, что хорват неделю назад перешёл в катарский "Аль-Духаиль".

Пресс-служба "старой синьоры" опубликовала специальный видеоролик, посвящённый 33-летнему хорвату.

Thank you, @MarioMandzukic9! All the best on your next adventure!



