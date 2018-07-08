"Ювентус" опубликовал видео с "семерками" команды

"Ювентус" в сети выложил ролик с футболистами, которые выступали за клуб под 7-м номером.

| A conta oficial da Juve na rede social chinesa Weibo publicou um vídeo no qual dá a entender que o número 7 da equipe deve mudar de dono na próxima temporada.

[Via: @diarioas] pic.twitter.com/NNDVy40rGO — Nação Madridista (@nacaormcf) 7 июля 2018 г.

Интересно, что это сделано на фоне слухов о переходе в "Ювентус" Криштиану Роналду, который в "Реале" и сборной Португалии также играет под 7-м номером.

Стоит отметить, что видео было выложено 7 июля в седьмой месяц года.

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