"Ювентус" опубликовал видеоролик, посвящённый Пирло

Туринский "Ювентус" опубликовал в своём твиттере ролик, посвящённый завершившему карьеру Андреа Пирло.

Видеозапись с выступлениями 38-летнего футболиста в составе "бьянконери" сопровождается надписью "Спасибо, маэстро".

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