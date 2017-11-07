"Ювентус" опубликовал видеоролик, посвящённый Пирло

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"Ювентус" опубликовал видеоролик, посвящённый Пирло

Туринский "Ювентус" опубликовал в своём твиттере ролик, посвящённый завершившему карьеру Андреа Пирло.

Видеозапись с выступлениями 38-летнего футболиста в составе "бьянконери" сопровождается надписью "Спасибо, маэстро".

Не пропустите: Пирло прокомментировал завершение карьеры. | http://soccernews.ru

комментарии
Кьянти

Выдающийся чел. Спасибо Андрэ, ты был великолепен. Немного грустно, но время безжалостно, но память о тебе будет долгой

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