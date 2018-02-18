"Ювентус" оштрафовал футболиста молодежной команды Леандро Фернандеса

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"Ювентус" оштрафовал футболиста молодежной команды Леандро Фернандеса

Футболист молодежной команды "Ювентуса" Леандро Фернандес подвергся штрафным санкциям.

Как сообщает Football Italia, игрок в матче с "Торино" показал болельщикам "быков" средний палец. Позже Фернандес сказал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов.

Отметим, что матч закончился победой молодежки "Ювентуса" (1:0).

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