"Ювентус" оспаривает чемпионство "Интера" в 2006 году
"Ювентус" оспаривает чемпионство миланского "Интера" по итогам сезона 2005/2006, сообщает Ita Sport Press.
По информации источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли на этой неделе направил две апелляции по этому делу - в Национальный олимпийский комитет Италии и в Федерацию футбола страны.
Напомним, что в 2006 году "старая синьора" по спортивному принципу выиграла скудетто, однако у команды отобрали титул из-за коррупционного скандала "кальчополи".
Золотые медали достались "Интеру", финишировавшему вторым в Серии А.
Напомним, что в 2015 году с экс-руководителей "Ювентуса" были частично сняты обвинения по делу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8