"Ювентус" оспаривает чемпионство "Интера" в 2006 году

1 Теги ювентусинтер милан

"Ювентус" оспаривает чемпионство "Интера" в 2006 году

"Ювентус" оспаривает чемпионство миланского "Интера" по итогам сезона 2005/2006, сообщает Ita Sport Press.

По информации источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли на этой неделе направил две апелляции по этому делу - в Национальный олимпийский комитет Италии и в Федерацию футбола страны.

Напомним, что в 2006 году "старая синьора" по спортивному принципу выиграла скудетто, однако у команды отобрали титул из-за коррупционного скандала "кальчополи".

Золотые медали достались "Интеру", финишировавшему вторым в Серии А.

Напомним, что в 2015 году с экс-руководителей "Ювентуса" были частично сняты обвинения по делу.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

И что?Блять по 15 лет проходит и они вспоминают!!!Вам бы глаз вон,по одной поговорке!

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