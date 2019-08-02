"Ювентус" освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок завершил переговоры с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала близок к уходу из туринского клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, звёздный футболист получил разрешение от тренерского штаба "старой синьоры" до 5 августа не возвращаться в расположение команды.

Форварда освободили от тренировок, чтобы он провёл переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Ювентус" и "МЮ" договорились об обмене Дибалы на Ромелу Лукаку. Бельгиец уже согласовал с "бьянконери" условия личного контракта, теперь слово за аргентинцем.

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