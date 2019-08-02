"Ювентус" освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок завершил переговоры с "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала близок к уходу из туринского клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, звёздный футболист получил разрешение от тренерского штаба "старой синьоры" до 5 августа не возвращаться в расположение команды.
Форварда освободили от тренировок, чтобы он провёл переговоры с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Ювентус" и "МЮ" договорились об обмене Дибалы на Ромелу Лукаку. Бельгиец уже согласовал с "бьянконери" условия личного контракта, теперь слово за аргентинцем.
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|Манчестер Юнайтед
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|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|38
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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