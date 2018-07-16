"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока
"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера нападающего Криштиану Роналду за счёт первого дня онлайн-продаж футболок с фамилией игрока.
Как сообщает итальянская пресса, "бьянконери" за сутки со старта реализации экипировки заработали около 55 миллионов евро, продав порядка 520 тысяч футболок по 105 евро за каждую.
Напомним, что переход 33-летнего Роналду обошёлся "Ювентусу" в 112 миллионов евро.
Не пропустите: Роналду проходит медобследование в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21