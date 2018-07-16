"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока

6 Теги ювентускриштиану роналду

"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока

"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера нападающего Криштиану Роналду за счёт первого дня онлайн-продаж футболок с фамилией игрока.

Как сообщает итальянская пресса, "бьянконери" за сутки со старта реализации экипировки заработали около 55 миллионов евро, продав порядка 520 тысяч футболок по 105 евро за каждую.

Напомним, что переход 33-летнего Роналду обошёлся "Ювентусу" в 112 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду проходит медобследование в "Ювентусе". | http://soccernews.ru

Комментарии
Леонид

Теперь, когда Роналду стал игроком Ювентуса, наша мега звезда, Головин дал согласие тоже играть в этом клубе. Будет ли Ювентус реализовывать футболки с именем Головина.

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Дмитрий

Сколько можно распространять фейки???? Клубы не зарабатывают на продажах футболках!!! На них зарабатывают компании выпускающие эти футболки, а это Адидас, Найк и другие.

Ответить
Мария

А клуб в свою очередь подписывает с ними контракты и тоже на этом зарабатывает , так же как и игрок.

Ответить
Simba

Да уж, у тебя тяжелый случай.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

О Боже...

Ответить
Дмитрий

Сколько можно распространять фейки???? Клубы не зарабатывают на продажах футболках!!! На них зарабатывают компании выпускающие эти футболки, а это Адидас, Найк и другие.

Ответить

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