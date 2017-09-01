"Ювентус" отдал 17-летнего форварда Кина в аренду "Вероне"

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин перешел в "Верону", сообщает официальный твиттер клуба.

Веронский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

Напомним, что Кин является первым игроком 2000 года рождения, который забивал в Серии А.

17-летний Кин выступает за "Ювентус" с 2016 года, провел за клуб 4 матча и забил 1 гол. Сыграл 17 матчей за юниорскую сборную Италии и забил 8 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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