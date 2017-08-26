"Ювентус" отдал Марроне в аренду в "Бари"

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"Ювентус" отдал Марроне в аренду в "Бари"

Хавбек "Ювентуса" Лука Марроне стал игроком "Бари", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел на правах аренды на один сезон. Отметим. что "Бари" является командой из Серии Б.

В прошлом сезоне Марроне играл в аренде за "Зюлте-Варегем".

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