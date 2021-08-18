"Ювентус" отдал в аренду уроженца Донецка

Фото: сайт "Эксельсиора"

Защитник "Ювентуса" Никита Власенко продолжит карьеру в Нидерландах.

Сообщается, что 20-летний швейцарец украинского происхождения ушел в аренду в "Эксельсиор" до конца сезона.

Отметим, что "Эксельсиор" выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов.

Власенко родился в Украине, в Донецке, но в шесть лет перебрался с семьей в Швейцарию. В 2020 году игрока дебютировал за сборную Швейцарии U-20.

Читайте также: "Ювентус" объявил о трансфере Кайо Жорже. | http://soccernews.ru