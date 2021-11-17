"Ювентус" отказал "Арсеналу" в обмене форвардами

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" предложил туринскому "Ювентусу" ивуарийского нападающего Николя Пепе в обмен на шведского форварда Деяна Кулушевски, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб отказался от обмена, несмотря на то, что Кулушевски не получает регулярной игровой практики.

В нынешнем сезоне 21-летний Кулусевски провел за "Ювентус" 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Пепе один забитый мяч и три голевые передачи в девяти поединках за "Арсенал".

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