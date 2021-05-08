"Ювентус" отказал "Барселоне" и "Челси" в трансфере Де Лигта

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"Ювентус" отказал "Барселоне" и "Челси" в трансфере Де Лигта

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Туринский "Ювентус" отклонил два предложения о продаже центрального защитника Маттейса Де Лигта.

По информации Football Italia, купить звёздного футболиста пытались "Барселона" и "Челси".

Сообщается, что по поводу голландца к "старой синьоре" обращались около 10 дней назад.

Напомним, что летом 2019 года "Ювентус" заплатил "Аяксу" за Де Лигта 85,5 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл 31 матч и забил 1 гол.

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