"Ювентус" отказал "Барселоне" в обмене Пьянича на Ракитича

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"Ювентус" отказал "Барселоне" в обмене Пьянича на Ракитича

"Барселона" сделала "Ювентусу" очередное предложение по обмену полузащитниками, сообщает Goal.com.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотели обменять Ивана Ракитича на Миралема Пьянича.

Туринский клуб такой вариант не заинтересовал. Ранее стало известно, что "старая синьора" настаивает на включении в сделку Артура Рамоса.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Ракитича в два раза ниже, чем у Пьянича - 20 миллионов евро против 52.

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