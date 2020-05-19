"Ювентус" отказал "Барселоне" в обмене Пьянича на Ракитича

"Барселона" сделала "Ювентусу" очередное предложение по обмену полузащитниками, сообщает Goal.com.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотели обменять Ивана Ракитича на Миралема Пьянича.

Туринский клуб такой вариант не заинтересовал. Ранее стало известно, что "старая синьора" настаивает на включении в сделку Артура Рамоса.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Ракитича в два раза ниже, чем у Пьянича - 20 миллионов евро против 52.

Не пропустите: Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга. | http://soccernews.ru