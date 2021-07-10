"Ювентус" отказал "Баварии" в трансфере Кьезы

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"Ювентус" отказал "Баварии" в трансфере Кьезы

Фото инстаграм Федерико Кьезы

"Бавария" хотела усилить состав фланговым полузащитником "Ювентуса" Федерико Кьезой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, мюнхенский клуб предпринял попытку заполучить 23-летнего футболиста, но получил отказ.

"Старая синьора" внесла итальянского вингера в список неприкасаемых игроков, чья продажа этим летом исключена.

В прошлом сезоне Кьеза сыграл за "Ювентус" 46 матчей, забил 15 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" хочет купить вингера ПСВ. | http://soccernews.ru
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