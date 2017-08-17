"Ювентус" отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро

Теги ювентусалекс сандрочелси

"Ювентус" отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что клуб отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро.

"Алекс сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы отправили предложение прямо туда, откуда оно пришло. Мы создали модель для приобретения качественных футболистов. Мы хотим быть в состоянии воспользоваться своими возможностями и не держать в команде тех, кто несчастлив. Сейчас таких ситуаций нет, но есть еще 15 дней для ответов на любые запросы от других клубов.

У нас есть устная договоренность с ПСЖ о трансфере Матюиди. Скоро оно станет официальным" - приводит слова Маротты Football Italia.

Читайте также: "Ювентус" заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов