"Ювентус" отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что клуб отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро.

"Алекс сказал, что хочет остаться здесь, поэтому мы отправили предложение прямо туда, откуда оно пришло. Мы создали модель для приобретения качественных футболистов. Мы хотим быть в состоянии воспользоваться своими возможностями и не держать в команде тех, кто несчастлив. Сейчас таких ситуаций нет, но есть еще 15 дней для ответов на любые запросы от других клубов.

У нас есть устная договоренность с ПСЖ о трансфере Матюиди. Скоро оно станет официальным" - приводит слова Маротты Football Italia.

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