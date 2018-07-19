"Ювентус" отказал "Челси" в трансфере двух своих игроков

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"Ювентус" отказал "Челси" в трансфере двух своих игроков

"Ювентус" отклонил предложение "Челси" о продаже защитника Даниэле Ругани и нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб не устроило предложение лондонцев, которые предлагали за двоих футболистов 90 миллионов евро. "Юве" намерен получить за Ругани и Игуаина не менее 100 миллионов евро.

На покупке обоих игроков настаивает лично новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который уже ранее работал с ними в Серии А.

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