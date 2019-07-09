"Ювентус" отказал "Эвертону" в трансфере Мойсе Кина

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"Ювентус" отказал "Эвертону" в трансфере Мойсе Кина

"Эвертон" совершил попытку трансфера форварда "Ювентуса" Мойсе Кина.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" отклонила 30-миллионное предложение "ирисок". Отмечается, что туринцы ждут улучшенного предложения.

Соглашение Кина с клубом действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кин провел 17 матчей, в которых отметился семью голами и одним ассистом.

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