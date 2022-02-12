"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже

Теги ювентускайо жоржетрансферы

"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже

Фото твиттер "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Кайо Жорже мог текущей зимой перебраться в Россию.

По информации журналиста Николо Скиры, неназванный клуб РПЛ пытался арендовать 20-летнего футболиста в конце января.

"Старая синьора" ответила отказом на поступившее предложение по бразильцу, которого также хотели заполучить "Кальяри", "Салернитана", "Гранада" и "Базель".

В текущем сезоне Жорже сыграл за "Ювентус" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"

"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов