"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже
Фото твиттер "Ювентуса"
Нападающий туринского "Ювентуса" Кайо Жорже мог текущей зимой перебраться в Россию.
По информации журналиста Николо Скиры, неназванный клуб РПЛ пытался арендовать 20-летнего футболиста в конце января.
"Старая синьора" ответила отказом на поступившее предложение по бразильцу, которого также хотели заполучить "Кальяри", "Салернитана", "Гранада" и "Базель".
В текущем сезоне Жорже сыграл за "Ювентус" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"
-
"Кубань" арендовала голкипера "Спартака"
-
Официально: американский вратарь Тернер летом перейдёт в "Арсенал"
-
Защитник "Краснодара" Сорокин - о новом тренере: "Ничего не знал о Фарке, стал гуглить"
-
Тухель вылечился от коронавируса
-
Футболисты "Порту" и "Спортинга" подрались после очного матча
-
"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже
-
Сигурдссон сравнил Роналду и Месси
-
Главные новости дня: 11 февраля
-
Хулен Лопетеги - самый успешный тренер в истории "Севильи"
-
"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"
-
"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге
-
ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1
-
Де Хеа высказался о критике в свой адрес после ЧМ-2018
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге
-
Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с "Миланом"
-
"Милан" продлит контракт с Беннасером
-
Фанаты "Марселя" просят Зидана не идти в ПСЖ
-
В "Шахтере" высказались о продаже Мампасси в "Локомотив"
-
Гвардиола высказался об отрыве "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17