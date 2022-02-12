"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже

Фото твиттер "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Кайо Жорже мог текущей зимой перебраться в Россию.

По информации журналиста Николо Скиры, неназванный клуб РПЛ пытался арендовать 20-летнего футболиста в конце января.

"Старая синьора" ответила отказом на поступившее предложение по бразильцу, которого также хотели заполучить "Кальяри", "Салернитана", "Гранада" и "Базель".

В текущем сезоне Жорже сыграл за "Ювентус" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом. | http://soccernews.ru