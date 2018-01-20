"Ювентус" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Лиролы

"Ньюкасл" пытался купить защитника "Ювентуса" Поля Лиролу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "сороки" были готовы заплатить за 20-летнего испанца десять миллионов евро, однако туринский клуб ответил отказом.

Стоит отметить, что в этом сезоне Лирола на правах аренды выступает за "Сассуоло", сыграл 16 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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