"Ювентус" отказал "Реалу" в обмене звёздными хавбеками

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"Ювентус" отказал "Реалу" в обмене звёздными хавбеками

"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение обменять Миралема Пьянича на Тони Крооса, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" отказала королевскому клубу по двум причинам.

Во-первых, в Турине считают, что трансферная стоимость боснийца выше, чем у немца, а, во-вторых, зарплата победителя ЧМ-2014 достаточно высока и вынудит "старую синьору" привлекать дополнительные средства.

В текущем сезоне 28-летний Пьянич сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста. В активе 29-летнего Крооса 36 игр, 1 гол и 5 результативных передач.

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