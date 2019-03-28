"Ювентус" отказал "Реалу" в обмене звёздными хавбеками
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение обменять Миралема Пьянича на Тони Крооса, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" отказала королевскому клубу по двум причинам.
Во-первых, в Турине считают, что трансферная стоимость боснийца выше, чем у немца, а, во-вторых, зарплата победителя ЧМ-2014 достаточно высока и вынудит "старую синьору" привлекать дополнительные средства.
В текущем сезоне 28-летний Пьянич сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста. В активе 29-летнего Крооса 36 игр, 1 гол и 5 результативных передач.
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