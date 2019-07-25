"Ювентус" отказал "Зениту" в приобретении Демирала

Питерский "Зенит" не сумел договориться о переходе защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, сообщает итальянская пресса.

"Старая синьора" чётко дала понять всем заинтересованным клубам, в том числе и российскому, что трансфер 21-летнего турка невозможен.

Туринский гранд обозначил, что этим летом футболист не будет продан ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что три недели назад "Ювентус" выкупил Демирала у "Сассуоло" за 18 миллионов евро.

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