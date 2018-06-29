"Ювентус" отказался от идеи купить Головина

"Ювентус" отказался от идеи купить полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "бьянконери" решили выйти из гонки за 22-летним россиянином из-за его трансферной стоимости.

Туринский клуб был готов заплатить за Головина 23 миллиона евро плюс бонусы, а ЦСКА требовал 30 миллионов.

Теперь же главным фаворитом в борьбе за перспективного хавбека стал лондонский "Челси".

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