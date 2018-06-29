"Ювентус" отказался от идеи купить Головина

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"Ювентус" отказался от идеи купить Головина

"Ювентус" отказался от идеи купить полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "бьянконери" решили выйти из гонки за 22-летним россиянином из-за его трансферной стоимости.

Туринский клуб был готов заплатить за Головина 23 миллиона евро плюс бонусы, а ЦСКА требовал 30 миллионов.

Теперь же главным фаворитом в борьбе за перспективного хавбека стал лондонский "Челси".

Не пропустите: "Барселона" оценивает плюсы и минусы подписания Головина. | http://soccernews.ru

Комментарии
Витя Г.

Да никуда мы его не отдадим. 50млн. минимум.

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Хаха

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