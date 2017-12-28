"Ювентус" отказался от многомиллионого обмена Мхитаряна на Дибалу

Теги манчестер юнайтедювентусгенрих мхитарянпауло дибала

"Ювентус" отказался от многомиллионого обмена Мхитаряна на ДибалуТуринский "Ювентус" отклонил предложение английского "Манчестер Юнайтед" по своему форварду Пауло Дибале.

Как информирует The Sun, за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" "красные дьяволы" готовы были заплатить 80 миллионов евро и включить в сделку своего полузащитника Генриха Мхитаряна. Однако данное предложение не устроило чемпиона Италии.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини. | soccernews.ru

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