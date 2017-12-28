"Ювентус" отказался от многомиллионого обмена Мхитаряна на Дибалу

Туринский "Ювентус" отклонил предложение английского "Манчестер Юнайтед" по своему форварду Пауло Дибале.

Как информирует The Sun, за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" "красные дьяволы" готовы были заплатить 80 миллионов евро и включить в сделку своего полузащитника Генриха Мхитаряна. Однако данное предложение не устроило чемпиона Италии.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини. | soccernews.ru